Selena Gómez deslumbra de rojo en la alfombra de los Critics Choice Awards

Después de que los Critics Choice Awards se pospusieran debido a la pandemia del COVID-19 a principios de este año, la entrega de premios regresa presencial por primera vez desde 2020, con Selena Gómez y otras celebridades presentes para la ocasión.

La famosa actriz y cantante está nominada a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su papel en la serie de Hulu Only Murders in the Building.

Luciendo un elegante vestido rojo y con su cabello recorrido, Selena Gómez se llevó todas las miradas.

“Parece un princesa”, “Qué hermosa luce”, “Se ve más delgada, saludable y llena de vida”, “Es toda una reina, preciosa”, “Se ve genial y toda una dama”, fueron algunas reacciones de sus fans en redes sociales.

La 27.ª entrega anual de los Critics Choice Awards se transmite este domingo 13 de marzo en TNT.

Los Critics Choice Awards, premios entregados por la Broadcast Film Critics Association desde 1995. Como todos los años, este evento ha servido de indicador para determinar qué candidatos llegarán como favoritos a los premios Óscar.

Por el lado de la televisión, “El juego del calamar” llega como una de las favoritas; en el caso del cine, “Belfast” y “West side story” son fuertes aspirantes.

