VIDEO: Bombardeo ruso contra torre de televisión en Ucrania deja nueve muertos

Un bombardeo ruso contra una torre de televisión cerca de la ciudad de Rivne, en el oeste de Ucrania, dejó al menos nueve personas muertas y otras nueve heridas, anunciaron este lunes autoridades locales. “Podemos declarar que hay nueve muertos y nueve heridos”, indicó a la prensa Vitaly Koval, el responsable de la administración local. Precisó que “dos misiles” impactaron en la torre de televisión de la localidad de Antopil, 15 kilómetros al este de Rivne, y en un edificio administrativo aledaño. “Por ahora, las operaciones de rescate siguen en curso y seguirán hasta que los escombros en los edificios sean completamente retirados”, agregó.

Los rescatistas ucranianos indicaron que el bombardeo ocurrió a las 03:25 (hora GMT) del lunes. Según Koval, el acceso a la televisión ya se había restablecido en la tarde en la parte norte de la región de Rivne, a través de la red de cable.

#Russia failed to capture big Ukrainian cities, so now they're shelling civilian infrastructure. The night of shelling in #Rivne. Where Russian missiles hit, people die. The war in #Ukraine is a real tragedy! #StopRussia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/OUqlvFWZy2

— Ukrainian Struggle Centre 🇺🇦 (@UA_struggle) March 14, 2022