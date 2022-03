Esposa de Justin Bieber fue internada de urgencia por un coágulo sanguíneo en el cerebro

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Justin Bieber anunció que estuvo internada en un hospital durante algunas horas y explicó la angustiosa situación.

La modelo Hailey Baldwin, quien ya se encuentra en casa recuperándose de este inesperado episodio de de salud, relató cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital”, comentó en el mensaje escrito en su red social.

Hailey Bieber Treated at Hospital After Suffering Blood Clot to Brain https://t.co/IPvaxD8fJo

— E! News (@enews) March 12, 2022