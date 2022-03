Una exintegrante de la Iglesia Bautista de Westboro habló sobre cómo reaccionó su familia cuando dejó el culto antes de encontrar la fama como modelo de fitness y de Only Fans. Lauren Kagan creció como miembro de una comunidad religiosa, un grupo de odio en los Estados Unidos (EE. UU.) conocido por sus posturas homofóbicas y antisemitas.

Ahora que es entrenadora física y modelo, Lauren rechaza las enseñanzas del grupo después de que su padre la trajera a la organización cuando tenía 14 años. Hablando en el podcast de Michael Sartain, Lauren reveló cómo reaccionó su familia cuando dejó el culto por primera vez y cómo reconcilió sus creencias con su trabajo de Only Fans. “Te preparan con esta información de lo que te va a pasar si te echan”, comenzó.

Pero, al tomar finalmente la decisión de irse, Lauren recordó que se había sorprendido por los extremos a los que había llegado su familia para evitarla, lo que provocó que tuviera problemas con su salud mental. Fue excomulgada por cuestionar la doctrina. Desde entonces, sus padres, dos hermanas y un hermano, que todavía son miembros, cortaron todo lazo que pudiera haber existido con ella.

“Mi madre, mi padre, mis hermanos, me cortaron todos a la vez, dijeron que no soy digna de Dios, que no soy digna de ellos”, relató la modelo. Agregó que “Gracias a Dios, estaba realmente segura en mi trabajo porque esa era la única seguridad que tenía en la vida… Honestamente, me esforcé y trabajé tanto como pude porque realmente no tenía una vida fuera de eso”.