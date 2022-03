Juan Palau estrena nuevo sencillo y habla sobre su visita a Guatemala

Juan Palau inicia el año presentando su nuevo sencillo “Su Mirada” junto al artista venezolano Adso.

“Esta en un tema que contiene un mensaje para la mujer independiente para que no sea juzgada ni tachada, para se sientan libre y no les importe el qué dirán. Además le hemos apostado al perreo a poca luz”, comenta el artista colombiano.

Este tema nació en Medellín junto a los productores Cobuz y Bustta y el compositor Guero.

“Siempre he estado muy pendiente de la nueva escuela musical de Venezuela, me habían hablado mucho de Adso y me gustó mucho su música. Fue así como lo contactamos, le mostré la canción y le encantó, además también aportó su estilo y este es el resultado”, agrega Juan Palau.

El videoclip fue filmado en la ciudad de Bogotá bajo la producción de la empresa audiovisual 4KAUV y la dirección de Jeff Monroy. El mismo cuenta con un concepto místico donde una mujer se conecta sensorialmente mediante una onda de sonidos explosivos, siendo la sensualidad y el erotismo parte de un juego en el que Palau y Adso se transportan a mundos oníricos, mientras su futuro es visto por alguien más.

“Su Mirada” es la primera entrega musical de Juan Palau para este año, en el que además de seguir conquistando nuevos mercados, presentará su EP.

En Guatemala

“Estoy muy contento de visitar pronto Guatemala y que sea por tan bonita razón como lo es la Teletón”, comenta el artista.

Juan Palau será parte del elenco de artistas que apoyarán la Teletón el próximo 1 y 2 de abril.

