Martha Higareda defiende a Lewis Howes de las acusaciones de Yanet García

Hace unos días, Yanet García sorprendió a sus fans al revelar que supuestamente sufrió infidelidad por parte de su ex Lewis Howes.

Todo comenzó cuando una fan le preguntó le escribió: “Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?”. La modelo de inmediato le respondió que la entendía pues a ella le pasó igual.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una relación […] yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”.