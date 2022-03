El video sexual de famosa luchadora de la UFC

La famosa luchadora de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Paige VanZant, reveló accidentalmente a la seguridad de una aerolínea que grabó un video sexual con su esposo cuando intentaba probar su identidad en una terminal aérea. La nueva estrella de All Elite Wrestling recientemente tuvo problemas para abordar un vuelo con su esposo Austin Vanderford ya que su boleto había sido reservado con su nombre de soltera.

En un intento por demostrar su identidad al personal del aeropuerto, la también exconcursante de Dancing with the Stars se buscó en Google.Y el primer resultado fue la historia de SunSport sobre ella revelando que había hecho una cinta con clasificación x con su esposo. VanZant se rió del vergonzoso momento en Twitter y escribió:

So, my flight to Texas got booked under, Vanzant, which I still go by professionally, But my legal last name is my husbands @austinv170mma …. So to prove who I am I googled myself. First article they see “Paige Vanzant and Husband make sex tape”….. F-U reporters 🤣

— Paige VanZant (@paigevanzant) March 16, 2022