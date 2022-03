VIDEO: Rusia usaría armas nucleares en caso de “amenaza existencial”

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en entrevista este martes con la CNN International, aclaró que Rusia usaría armas nucleares en Ucrania solo si se enfrenta a una “amenaza existencial”. “Tenemos una doctrina de seguridad interior, y es pública. Puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares (…) Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina”, declaró. La periodista Christiane Amanpour preguntó a Peskov si estaba “convencido” de que el presidente ruso, Vladimir Putin, una persona cercana a él, no usaría armas nucleares en Ucrania.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022