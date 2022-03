Reconocida doctora fue capturada acusada de narcotráfico

La Dra. Elizabeth Johnson, médica de una sala de emergencias en Hoboken, en Estados Unidos (EE.UU.), y su compañero de vivienda Serge Corporan fueron capturados y acusados de varios cargos por narcotráfico, informó la Oficina del Fiscal del condado Hudson. Según la investigación, Corporan, de 31 años, vendió más de 150 gramos de cocaína a un oficial encubierto en varias fechas el febrero y este mes. Además, en el momento de su arresto, estaba en posesión de 30 gramos adicionales de la misma droga, dijeron los fiscales.

Posteriormente, el viernes se ejecutó una orden de allanamiento en el apartamento compartido por los sospechosos y supuestamente se encontraron 17 gramos de cocaína, más de 60 pastillas de éxtasis y parafernalia de drogas. Según los fiscales, se recuperaron más de US $15 mil en drogas durante el curso de la investigación.

