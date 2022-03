VIDEO: sorprenden a hombre robando ropa interior de sus vecinas

Un hombre fue sorprendido por la policía en la vivienda de una de sus vecinas robando ropa interior de mujer. Se trata de Jorge L. Navaheredia, quien irrumpió una casa de Nueva Jersey y fue arrestado escondido debajo del lavamanos de la cocina en donde tenía el conjunto de ropa.

Navaheredia, de 28 años, supuestamente se metió en la casa justo antes de las 6:30 horas del sábado pasado y lo descubrieron cuando se encontró cara a cara con la residente. Luego se atrincheró en el baño. Los policías registraron la casa antes de encontrar a Navaheredia dentro de un gabinete de cocina debajo del lavaplatos, con varias piezas de ropa interior femenina en su mano. Luego de su arresto, lo vincularon con otro robo en el mismo vecindario el 9 de marzo.

En ese incidente, una mujer llamó al 911 para decir que se había despertado alrededor de las 5:00 horas y encontró a un hombre parado en su habitación. El sujeto, que según la policía era Navaheredia, huyó rápidamente de la habitación. Esa víctima le dijo a la policía que le habían robado dinero en efectivo, ropa y zapatos.

Una orden de allanamiento llevada a cabo en el automóvil de Navaheredia el miércoles descubrió un alijo de ropa interior de mujer, detalló New York Post. Por ello fue acusado de robo, allanamiento de morada, hurto y acoso. Quedó recluido en la cárcel del condado Salem en espera de su audiencia.

Surveillance video exclusively obtained by @CBSPhilly shows the man suspected of stealing panties from multiple women, including @RowanUniversity students in off-campus housing. @glassboroPD arrested and charged Jorge Navaheredia with burglary, harassment and other crimes. pic.twitter.com/FFn73wEZZw

— Madeleine Wright (@MWrightReports) March 24, 2022