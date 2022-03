Bofetada de Will Smith a Chris Rock provoca una ola de memes

Will Smith se convirtió en el protagonista de la 94.ª edición de los Oscar y lamentablemente no por haber ganado el premio a Mejor Actor, sino por haber perdido el control.

El actor le dio una bofetada en vivo a Chris Rock a raíz de un chiste sobre su mujer. Uno de los golpes más mediáticos de la historia que está dando mucho que hablar en redes sociales que se están tomando el triste incidente con mucho humor.

Rock presentó el premio al mejor largometraje documental e hizo un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia, comparándola con la Teniente O’Neil.

Inmediatamente el protagonista de “King Richard” subió al escenario y, sin mediar palabra, propinó una bofetada al comediante. De nuevo en su butaca, le gritó al presentador: “Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca”.

-->

El teatro se quedó en silencio y Rock dijo: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”, a lo que Sean Diddy Combs subió al escenario más tarde y se dirigió a los actores y les dijo que arreglaran las cosas “como una familia”.

Esta agresión ha generado muchas críticas pero, como suele ocurrir en Twitter, también ha dado pie a numerosos memes.

the audience when will smith started shouting at chris rock pic.twitter.com/pFddQcxYtl

— liv ♌︎ (@RPATZLEDGER) March 28, 2022