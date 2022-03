Christian Nodal es captado con una sensual rubia, ¿quién es ella?

Después de que Belinda y Christian Nodal rompieran su relación y su compromiso de boda, amos decidieron seguir adelante con su vida; sin embargo, un nuevo romance sale a la vista.

Una reciente sorpresa quien dio el cantante rompió el corazón de sus fans que esperaban que regresaran y que ahora acaparó los titulares del mundo del espectáculo.

Ahora, mientras ella trata de rehacer su vida en España, él fue sorprendido cenando a solas junto a una atractiva rubia y las imágenes volaron como pólvora entre los internautas.

Si bien hace unos días, la intérprete de la canción del Sapito preocupó a sus seguidores mostrando una imagen en la que sus fans dieron por hecho que estaba deprimida, la bella intérprete aclaró cómo estaba viviendo su soltería.

Días después, reapareció feliz, cantando, bailando y festejando entre amigos en la madre patria.

Mientras que él cenó a solas junto a una espectacular rubia, muy del estilo de su ex, con un look similar también a la modelo que eligió para el video de su sonado tema Ya no somos, si seremos.

Al parecer, fue un fan que se encontraba en el mismo restaurante que él, quien primero grabó las imágenes en video y después se le acercó para tomarse una foto con su ídolo.

Según afirman las redes se trata del Nusr-Et Steakhouse Beverly Hills, famoso por su deliciosa carne.

¿Quién acompañó al cantante?

De acuerdo con la revista TVNotas, Christian Nodal fue cuestionado por un famoso medio de comunicación de Estados Unidos al salir del lujoso restaurante sobre su acompañante y ante las preguntas, aseguró que la rubia no era una nueva conquista ni nada por el estilo.

Sin embargo, según la fuente citada anteriormente esta rubia de nombre Mariana Ríos de origen colombiano podría haber sido la razón por la que no llegó a cumplir con su compromiso del concierto que tenía en Colombia.

Y es que supuestamente habría conocido a la hermosa mujer en Cancún cuando estaba de fiesta con su amigo el rapero Gera MX , tuvieron tan buena química que por eso decidió llevarla con él hasta Los Ángeles, ciudad en donde fueron captados.

De acuerdo con la famosa revista de espectáculos, Mariana Ríos tiene una página en donde comparte fotografías y videos muy similar a Only Fans.