EE. UU. dice que Rusia está “reposicionando” sus fuerzas cerca de Kiev

El Gobierno de EE. UU. advirtió este martes que Rusia está “reposicionando” sus fuerzas cerca de Kiev, pero sin ser una “retirada”, y aseguró que la capital ucraniana sigue bajo amenaza. “Estamos viendo un pequeño número (de tropas) ahora que parece estar alejándose de Kiev”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. “Pero no estamos preparados para llamar a esto un retroceso o una retirada”, aseguró en rueda de prensa- “Creemos que lo que probablemente tienen en mente es un reposicionamiento para priorizar otros lugares”, agregó.

“Todos deberíamos estar preparados para ver una gran ofensiva contra otras áreas de Ucrania”, dijo Kirby. “Esto no significa que la amenaza a Kiev haya terminado”. El portavoz del Pentágono también afirmó que “Rusia ha fracasado en su objetivo de capturar Kiev”, pero que “aún puede infligir un daño brutal masivo en el país, incluso en Kiev”.

.@PentagonPresSec: No one should be fooled by the Kremlin's claim that it will just suddenly reduce military attacks near Kyiv or reports that it will withdraw its forces. pic.twitter.com/K9Xzvcjwki

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 29, 2022