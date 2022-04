Le tomó una foto a su novia y capturó un fenómeno paranormal

Lo que comenzó como una idea de foto turística normal se convirtió en la captura en imagen de una supuesta aparición en un hotel. La historia es viral en redes sociales y ha recibido todo tipo de comentarios.

El usuario de Twitter @agusTdacol7 publicó la fotografía que le tomó a su novia mientras descansaban en un hotel del a ciudad Villa Carlos Paz, ubicada en la zona central de Argentina. En la imagen, la joven posa de espaldas, dentro de una jacuzzi, y mirando al atardecer.

En la misma publicación, el autor de la fotografía señaló que analizaron la imagen y notaron la presencia de una extraña figura dentro en el área donde está la piscina. Se trata de un sitio cerrado donde se aprecia un individuo de cabello negro, largo y vestido de blanco.

Otros internautas han sugerido que se trata de un montaje, sin embargo, el autor de la fotografía respondió con los siguientes puntos:

“No gano nada subiendo una foto así ‘editada’”. “Yo no creo en fantasmas, espíritus y esas cosas, por eso puse sombra. El que puso fantasma fue el chico de Instagram”. “La foto es totalmente real, yo solo conté lo qué pasó (…) No soy youtuber, instagrammer ni twittero. Nadie los obliga a creer, solo conté lo sucedido”. “Aparte no tengo idea de cómo editar una foto, no me dedico a eso”.