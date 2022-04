Banrural convoca a mujeres a participar en Bienal Guatemalteca de Novela “Terrena”

El Banco de Desarrollo Rural, BANRURAL y F&G Editores convocan a las escritoras guatemaltecas, a participar en la Bienal Guatemalteca de Novela “Terrena 2022-2023”.

Este es un concurso que se realizará cada dos años y su propósito fundamental es incentivar la producción literaria de las mujeres.

El jurado calificador de Terrena 2022-2023 estará integrado por mujeres y tendrá un premio único de Q50 mil. La novela ganadora será publicada por la F&G Editores y se presentará en dos ferias internacionales del libro.

Asimismo, se donarán 200 ejemplares a las bibliotecas públicas del país. Podrán enviar sus novelas todas las escritoras guatemaltecas mayores de 18 años, sin importar su lugar de residencia.

Las obras que se presenten deberán estar escritas en idioma español, ser inéditas y de autoría exclusiva de la concursante que presente el trabajo.

No se aceptarán obras que, no obstante ser inéditas, estén pendientes de fallo en otros concursos literarios. El jurado calificador podrá sugerir a la casa editorial la publicación de novelas no ganadoras, pues esto se enmarca en el espíritu del concurso, que es promover a los valores literarios femeninos del país.

Puede consultar las bases en: ►http://www.fygeditores.com/terrena/.

Otra actividad

En el marco de la Bienal Guatemalteca de Novela “Terrena 2022-2023”, el Centro Cultural de España en Guatemala, con el objetivo de visibilizar a las mujeres del sector cultural, presentará el taller “Nosotras y el acto de narrar el mundo. De la idea a la ejecución”.

Este laboratorio de escritura será impartido por Carol Zardetto, quien acompañará a las participantes a lo largo de ocho sesiones de trabajo, con ejercicios de escritura que les ayudarán a convertir sus ideas en una novela. Pueden encontrar más información e inscribirse, del 1 al 15 de abril, en: www.cceguatemala.org.

“Nos gusta apoyar este tipo de iniciativas porque a través de las mismas de incentiva el enorme talento femenino que existe en el país. La promoción cultural, en cualquiera de sus manifestaciones, lleva implícito el desarrollo del país. Banrural siempre está y estará presente en los diferentes ámbitos en donde se promueve el desarrollo de Guatemala. Un país que lee tiene asegurado su futuro”, comenta Olga de Alvarado, Gerente de Mercadeo de Banrural.