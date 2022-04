VIDEO. Policía golpeó, encañonó y baleó el auto de un adolescente

Un adolescente de 16 años fue encañonado y golpeadospor Policía Estatal de Puebla, en México, incluso el auto tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. Este hecho quedó captado en video.

La noche del pasado sábado 9 de abril, Alexis de 16 años fue encañonado y golpeado por elementos policiales, quienes sin ningún motivo abrieron fuego en contra del menor y su acompañante, desatando una persecución policiaca cuando se dirigía a su casa después de haber ido a una cena.

Acompañado de sus padres, Alexis narró para un medio local lo que vivió durante la detención, donde comentó que en más de una ocasión las balas le rozaron la cabeza.

A las 21:40 horas, el adolescente se dirigía a su casa junto con un compañero cuando fueron sorprendidos por una unidad estatal. Oficiales le pidieron que se detuviera, ante la situación y miedo, Alexis arrancó con la intención de perder a los estatales en el camino, situación que desató una persecución, terminando en una calle desolada, lugar donde otra patrulla ya lo esperaba y de la cual descendieron tres oficiales, quienes con armas largas dispararon en diversas ocasiones contra su picop.

En el lugar de los hechos, fue sometido y llegaron alrededor de 10 patrullas más. Los policías lo golpearon en varias ocasiones, dejando como resultado un derrame en el ojo, moretones y lesiones en las piernas, lo que conlleva que use bastón.

Cabe resaltar que Alexis llamó a sus padres, quienes escucharon algunas detonaciones, pero ellos habían viajado a la Ciudad de México y venían de regreso, seguido de ello perdieron comunicación con su hijo y no volvieron a saber nada de él hasta llegar a Puebla.

