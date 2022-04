VIDEO. “Este equipo se diseñó a base de los que están lesionados”, comentó Cardozo

El técnico de Municipal, Saturnino Cardozo habló al final del encuentro en el que sus dirigidos se llevaron la victoria por 0-1 ante Xelajú, resultado que les aseguró terminar la fecha 17 como el líder del Clausura 2022.

Dentro de sus declaraciones, el técnico paraguayo se mostró serio de cara a la prensa y entre sus constantes lo que más mencionó fueron las bajas del cuadro escarlata y también habló sobre su futuro.

“Estoy contento por los muchachos, es una cancha difícil y encima por la situación que estamos pasando de tener seis jugadores menos. Sin embargo estos jugadores siempre juegan con personalidad y nos alegra tomar el liderato de manera momentánea”, inició.

Cardozo resaltó que el equipo desea lograr cosas importantes y que ya piensan en el duelo del miércoles ante la Nueva Concepción, “Tenemos que ganar un partido en casa y debemos seguir trabajando”, expresó.

Las bajas en el plantel: el problema de Cardozo

Durante las declaraciones al finalizar el encuentro, el técnico paraguayo constantemente repitió el problema de lesiones y suspensiones que han tenido los escarlatas a lo largo del campeonato, torneo en el que se encuentran líderes.

“Solo un partido hemos jugado con el plantel completo. Hemos estado hasta con 9 bajas, en este partido fueron 6 ¡Es increíble! También es aplaudible lo que hace este plantel, le dimos tiempo a jóvenes y recuperamos jugadores, pero este equipo se diseñó a base de los que están lesionados”, comentó.

👏🏼😈 | Nuestro canterano Jefry Bantes recibió su primera convocatoria al plantel mayor y saldrá esta noche a la banca en el partido contra Xelajú. ¡Dale Jefry, esperamos con ansias tu debut en Liga Mayor! 🔴🔵🔥 pic.twitter.com/y25D4y62UK — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) April 16, 2022

Entre los nombres mencionados por Cardozo se encontraron los de José Carlos Martínez, Jesús Isijara, Moises Hernández, Andy Ruiz y Renato Sequén, quienes en diversas fases del torneo no han estado presentes en el plantel, a esto agregó que “cuando este equipo estén todos será difícil y duro para los rivales”.

“Aquí es más fácil criticar que aportar”…

El técnico analizó su tiempo en Municipal y comentó que estuvo a un penal de lograr una final en el Apertura 2021, dijo que en la Liga Guatemalteca ha visto y escuchado cosas que le parecen “increíbles” y añadió que “aquí (Guatemala) es más fácil criticar que aportar a un trabajo serio”.

¿Seguirá en Municipal el próximo campeonato?

“No lo se, estoy feliz con el grupo, el presidente y el proyecto, tengo contrato hasta mayo y no se sabe lo que puede pasar. Me trato de enfocar de lleno en nuestro objetivo de buscar el título. Acá (Guatemala) parece que solo el que sale campeón es el bueno y creo que hemos hecho un buen trabajo. Nos ha costado por las lesiones y eso es algo que muchas veces la gente no lo ve”, concluyó.