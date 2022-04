VIDEO. Desde un lujoso auto asesinan a joven a plena luz del día

Joshua García, joven de 27 años, murió baleado cuando caminaba en una calle de El Bronx, en Nueva York, desde un lujoso auto Mercedes Benz que giraba en una esquina frente a él.

La policía de Nueva York (NYPD) publicó ayer un video del crudo ataque que además causó dos heridos, en Clay Avenue cerca de Cross Bronx Expressway, alrededor de las 19:40 horas del sábado, 23 e abril 2022, antes de que cayera la noche.

La policía busca al menos dos sospechosos: el conductor y el pistolero que atacó desde la ventana delantera del pasajero. Las imágenes de vigilancia publicadas lo muestran vestido con ropa oscura asomándose desde el sedán de lujo negro y disparando en la intersección.

El video muestra a un peatón en la acera agachándose para cubrirse al avistar al pistolero. Y a otras personas reaccionar desde un ángulo diferente, corriendo hacia una tienda de la esquina e incluso cayendo al suelo.

🚨WANTED🚨For a Homicide in the vicinity of E 174 St & Clay Ave #Bronx @NYPD44pct on 4/23/[email protected] 7:39P.M Individuals in the car discharged a firearm multiple times, striking the victim in the chest.💰Reward up to $3500 Recognize that car?📱Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/xVGKlXyccY

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 25, 2022