Madre apuñala a dos perros pitbulls que atacaban a su hija

Una madre apuñaló a dos perros pitbulls que atacaron a su hija de 1 año de edad. Jamie Morales de Pico Rivera, primero hirió a uno de los canes, al momento en el que atacó a su hija, Ruby Cervantes, poco antes de que un segundo animal también abordara a la pequeña.

Al momento del ataque, toda la familia presente se apresuró a tratar de quitarle los perros a la pequeña Ruby.

A horrific attack by two pit bulls that left four people hospitalized. They attacked one year old Ruby Ann Cervantes. The girl’s mother stabbed the dogs to stop the attack. The dogs were 3 1/2 years old and the family says they’ve had them since they were puppies. pic.twitter.com/zjNNuTktIR

