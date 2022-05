Entrevista. Lester Martínez: “Guatemala llegará a ser campeón mundial de boxeo”

Este 5 de mayor, el pugilista guatemalteco Lester Martínez marcará una fecha importante en el deporte de nuestro país y cumplirá uno de sus sueños, boxear en Estados Unidos. El Sahara Event Center en Las Vegas, Nevada, ciudad con gran historia en este deporte, será la sede en el que Martínez enfrente al mexicano Juan Abraham Villegas en un combate pactado a 10 rounds.

La pelea entre el guatemalteco y el mexicano será la estelar de cinco que tendrá la velada, y se llevará a cabo dos noches antes de uno de los eventos más esperados en Las Vegas, el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Dmitry Bivol.

Muy feliz de hacer realidad su sueño, Lester, conversó con Emisoras Unidas previo a emprender el viaje a Estados Unidos, donde sostendrá la pelea número 12 de su carrera como profesional, la segunda de este 2022 y a la que llega con un invicto de 11 combates (10 vía K.O.).

Pese a que esta es una gran oportunidad para seguir escalando hacia su meta de ser campeón mundial, Lester, que ostenta el título Latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo, está consciente de que tendrá una dura prueba ante Villegas, que tiene un invicto de 17 peleas (13 vía K.O.).

¿Qué siente al saber que podrá cumplir su sueño de pelear en Las Vegas?

Estoy feliz, en el momento que me lo confirmaron me emocioné mucho. Al principio mantuve la calma y no me quise emocionar hasta que se hizo oficial, pues antes me habían cancelado en tres oportunidades.

¿Hace cuánto anhelaba este combate?

Luego de la medalla de plata en el Mundial Juvenil de 2012, varias promotoras y patrocinadores se acercaron a mí para ofrecerme pelear en Estados Unidos, pero no fue hasta hace 7 años que tuve fe en poder llegar a este día.

¿Qué significa para usted esta pelea?

Esta pelea, la número doce, será la más importante de mi carrera porque marcará mi inicio en los cuadriláteros de Estados Unidos.

¿Mantener el invicto es una presión añadida?

Lleva un porcentaje de presión, pero pensarlo mucho puede jugar un papel desfavorable. Debemos estar al 100% tanto en lo físico como en lo mental, la mente juega un rol muy grande. Si pierdo me levantaré con más ganas para demostrar que si uno se cae se puede levantar.

¿Cómo ve a su rival?

Es un rival fuerte, la mayoría de sus combates los ha ganado por nocaut y me alegra saber que será una pelea fuerte, pero estoy seguro que voy a ganar.

¿Qué le ilusiona?

Quiero estar entre los mejores. Tengo la ilusión de ser campeón, el monarca en mi categoría es Saúl “El Canelo” Álvarez y si Dios quiere llegaremos a pelear con él porque si quiero ser campeón debo derrotar al campeón. No será fácil, pero tampoco es imposible.

¿Por qué elegió el boxeo?

Quería ser futbolista y jugar con la selección nacional, pero un día un primo, en Petén, me comentó que llegaría un entrenador de boxeo a mi barrio y empecé a entrenar. Recuerdo que a las dos semanas tuve mi primera pelea en un campeonato navideño en 2007 y lo gané. Pero fue hasta 2012, cuando gané la medalla en el Campeonato Mundial Juvenil de Armenia, que me di cuenta que me podría dedicar al boxeo.

¿Cómo viven sus padres los combates?

Sufren demasiado, a pesar de mi experiencia en el boxeo, se ponen muy nerviosos, saben del riesgo de esta profesión y aunque les digo que estén tranquilos, siempre le piden a Dios que no me pase nada y que sin importar el resultado, siempre baje bien del ring.

¿Qué le dice a los jóvenes que se inician en este deporte?

Qué si les gusta, luchen, el camino no es fácil, pero nada es imposible. Y a los padres les pido que no les corten las alas a sus hijos, apóyenlos..

La afición estará pendiente de tu pelea…

El apoyo ha sido incondicional y lo agradezco. Es bonito que gente que no conoces te escriba palabras de apoyo de todas partes del mundo. Gracias por dejarme representarlos y por favor no me dejen de apoyar, confíen en mí. Guatemala llegará a ser campeón mundial de boxeo.

Entrevista completa: