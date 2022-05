En redes sociales se difundió un video en el que se observa el momento en que una vecina le tira agua al producto de un repartidor, quien estacionó su camión frente a la casa de la mujer antes mencionada. el incidente se registró el domingo, 8 de mayo de 2022, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

En la grabación se aprecia el momento en el que la vecina manifiesta su enojo porque el camión repartidor, que transporta producto para elaborar pan, fue estacionado frente a su domicilio lo cual impide la salida de su vehículo. La mujer indignada saca una manguera y empieza a regar la calle y la mercadería para que retiren el automotor.

El repartidor al notar lo que ocurría de inmediato comenzó a proteger el producto con plástico, pero la mujer lo empieza a mojar a él y le hace una serie de reclamaciones.

“Solo para que usted mire que no puede descargar en donde se le dé la gana. Ya me cansé que todo el tiempo me estén poniendo cosas aquí”, le reclama la mujer al hombre que está descargando el producto.