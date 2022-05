“Aún no se ha tomado una decisión”, afirma un directivo de Xelajú MC

La era de Irving Rubirosa no terminó de la mejor forma con el Xelajú MC, el técnico mexicano nunca fue del agrado de la afición y se despidió con números grises con los que el club altense no logró su clasificación a la liguilla en Guatemala.

Amarini Villatoro, actual técnico del Pérez Zeledón es el gran candidato para dirigir a la institución altense, pero hoy en día no hay nada confirmado y “aún no se ha tomado una decisión”, indicó Alejandro Méndez directivo del club altense a Emisoras Unidas.

⚽️ TERMINA EL PARTIDO Marcador final en el estadio nacional. ⚽️ Cremas 2-0 Xelajú MC

🏟 Doroteo G. Flores

🏆 Clausura 2022 💙❤🐑🙏🏼🏟🥁🎺#XelajúMC pic.twitter.com/LRxEHyb5L2 — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) May 8, 2022

¿Quién será el sustituto de Rubirosa en Xelajú MC?

Alejandro Méndez, presidente de la comisión de contrataciones de Xelajú MC, dialogó con Emisoras Unidas Quetzaltenango sobre quien será el nuevo técnico del club y aseguró que aún no se ha tomado una decisión.

“Es importante que la gente sepa que las opciones, a día de hoy, son 4, está el profesor Iván Franco Sopegno, Amarini Villatoro, Roberto Montoya, más el profesor Patiño, son las carpetas con las que contamos y con las que ya habido contacto, pero aún no se ha tomado la decisión”, señaló.

-->

#Clausura2022

En Super Deportivo de Emisoras Unidas Quetzaltenango Alejandro Méndez presidente de la comisión de contrataciones de #Xelajú da a conocer cómo va el proceso de la contratación de jugadores y cuerpo técnico. #EUXela

🔊https://t.co/x5P7bg7gI0 — EUXela 91.1 (@EU_Xela) May 12, 2022

¿Amarini será el nuevo DT altense?

Méndez indicó que hay una delegación en Costa Rica para dialogar con el técnico Amarini Villatoro, indicó que él viajará en los próximos días para realizar un sondeo de posibles fichajes extranjeros.

“Hay una delegación en Costa Rica, espero sumarme en estos días para poder estar viendo opciones de jugadores extranjeros y la aprobación del técnico para tener adelantado el trabajo, tendremos una reunión con el profesor Amarini, es importante platicar con él, pero hasta el momento no hay una decisión, respetamos que él aún tiene contrato , estamos en esas, es difícil, pero no imposible”, aseguró Méndez.

“Le pedimos a la gente que ellos tengan paciencia con la elección del director técnico, no nos podemos seguir equivocando, queremos un técnico comprometido, con hambre, con ganas de que venga a Xelajú, que sepa que significa Xelajú, esta es una plaza donde te aman o te odian”, aportó el directivo altense.

¿Villatoro es la primera opción?

El presidente de la comisión de contrataciones de Xelajú MC, fue claro y aseguró que no hay nada oficializado con ningún técnico y que entre el 18 y 30 de mayo tendrán tomada la decisión.

“No puedo dar una primera o segunda opción, yo tengo una responsabilidad y es velar por los intereses del club, nadie nos puede imponer nada, todos los técnicos tienen la mismas opciones, invitaremos a todos para hablar de frente con ellos, queremos conocer su opinión sobre el club”, afirmó Alejandro Méndez.

“En algunas redes andan confirmando cosas que no son, aún no está definido nada. El tiempo sigue pasando pero no nos podemos desesperar, no debemos caer en el jueguito de que algunos ya han confirmado a Amarini, nosotros tenemos la meta puesta que antes del 18 de este mes pues ya tendremos una decisión sobre el técnico y si no se pudiera buscaremos alargarlo un poquito. Antes que termine el Clausura 2022 tenemos que tener definido nuestro cuerpo técnico. Antes del 30 de mayo tendremos una resolución del nuevo técnico”, concluyó.