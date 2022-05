Director deportivo del Bayern Munich confirma que Lewandowski pidió salir del club

Lo que hace unas horas parecía un rumor, este sábado ya es una realidad. El director deportivo del Bayern Munich Hasan Salihamidžić concedió una entrevista a Sky Alemania previo al último partido del Bayern de esta temporada, confirmando que Robert Lewandowski pidió su salida del club bávaro.

“Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extensión de contrato y que le gustaría dejar el club”, dijo Salihamidžić a Sky Alemania.

Bayern sporting director Hasan Salihamidžić confirms Robert Lewandowski asked to leave the club and said he won’t extend his contract:

“He said that he would like to try something new. But our position has not changed. ‘Lewa’ has a contract until June 30, 2023. That is a fact." pic.twitter.com/rrnau1H9uF

