VIDEO. Así despidió la afición del Borussia Dortmund a Erling Haaland

Este sábado se disputó la última jornada de la Bundesliga, como suele ser habitual todos los partidos se disputaron a la misma hora.

Uno de los partidos más emocionantes fue el del Borussia Dortmund ante el Hertha Berlín en el Signal Iduna Park, en el que fue el partido de despedida de Erling Haaland, a principios de semana se anunció su fichaje con el Manchester City.

Que mejor forma de despedirse de Haaland con el Dortmund anotando un gol en el triunfo 2-1 ante el Hertha por la última jornada de la Bundesliga.

Erling Haaland recibió un pequeño homenaje antes del partido ante el Hertha Berlin y fue despedido entre aplausos en el Signal Iduna Park, en el que fue su último partido con la casaca aurinegra.

“¡Que viaje! ¡Gracias, Erling!”, fue el mensaje de despedida a Erling Haaland por parte del Borussia Dortmund.

