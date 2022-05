Ancelotti confirma que Hazard se quedará en el Real Madrid

Carlo Ancelotti ha tomado la palabra en la mañana del sábado para analizar la actualidad del Real Madrid y su próximo partido en la Liga, ante el Cádiz.

Un choque en el que seguirá rotando jugadores de cara a la esperada final de la Champions League frente al Liverpool el 28 de mayo. “Estamos haciendo un buen trabajo para la final”, aseguró el italiano.

“Le he dado dos días de descanso a Benzema porque creo que lo merece. Mañana se lo voy a dar a Vinicius y Courtois. Vuelven Carvajal, Ceballos, Hazard… El plan lo estamos haciendo bien. La próxima semana volverán todos”, explicó el técnico antes de la disputa de la penúltima jornada.

💬 @MrAncelotti: "Saben cuál es su objetivo y cómo llegar al objetivo. Tener concentración, compromiso e intensidad. Esto vale para el partido de mañana."#CádizRealMadrid pic.twitter.com/az81NxkByj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2022

¿Se quedará Hazard en el Madrid?

Al salir el nombre de Eden Hazard, Ancelotti confirmó que, pese a su más que discreta temporada, el belga seguirá en el equipo el año que viene.

“No he hablado de su continuidad. Se queda y con mucha motivación porque no lo ha pasado bien estos años. Tiene ganas de mostrar su calidad”, desveló.

“El plan de Hazard es claro: se queda para mostrar su calidad la temporada que viene”, explicó, al tiempo que aseguró que en el próximo ejercicio habrá más minutos para todos, también para el atacante.

🚨 Última Hora

🗣️ Ancelotti confirma en rueda de prensa que Hazard se queda en el Madrid pic.twitter.com/DbeC6wWAfK — Diario AS (@diarioas) May 14, 2022

“Hay muchos partidos, hay cansancio, habrá rotaciones aunque este año no haya habido muchas. Todos pueden tener sus oportunidades. La titularidad en un gran equipo es muy complicada para todos, no sólo para los jugadores que juegan menos. Sigo pensando que no es tan importante la cantidad de los minutos como la calidad. Este año tenemos el ejemplo claro de Rodrygo, que no ha jugado muchos minutos pero sí de calidad y marcando la diferencia”, expresó el italiano.

Sorpresa. Ancelotti comunica que Eden Hazard se queda en el Real Madrid. pic.twitter.com/jOwuBiTbCF — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) May 14, 2022

Ancelotti no quiso referirse a algunas posibles salidas, cuando fue cuestionado sobre la continuidad de Marcelo, quien finaliza contrato el próximo mes y el propio defensor brasileño ha expresado su deseo de renovar.

“No hemos hablado de la próxima temporada. Lo hemos dicho muchas veces. Después de la final hablaremos de todo. También de la situación de Marcelo”, dijo Ancelotti.