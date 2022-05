“¡Tic, Tac!” En cuestión de horas se podría saber el futuro de Mbappé

Los aficionados del París Saint-Germain no confían en que su ídolo Kylian Mbappé renueve y están “absolutamente devastados” por su probable marcha al Real Madrid, pero no arremeten contra la estrella, “ejemplar” a lo largo de toda la temporada.

“Creo que no hay nada que hacer, desde la noche de los trofeos UNFP, donde su discurso sonaba como un adiós, estoy totalmente devastado”, suspira Jonathan Partula, abonado al PSG desde hace 15 años, quien evoca la ceremonia de entrega de premios del fútbol francés, este domingo en París, en la que Mbappé anunció que su elección estaba “prácticamente” tomada, aunque sin precisar si en un sentido o en otro.

“No he estado en el Parque de los Príncipes desde hace meses, voy a ir el sábado (para la última fecha ante el Metz) y si anuncia que se va, quedaré demolido”, añade este ingeniero de 39 años.

El Marca, el periódico más vendido en España, titula sin condicionales este martes en portada con un ‘Sí’ sobre el rostro sonriente del delantero galo, precisando que el acuerdo está “ultimado”.

Parecido mensaje lanza el periódico madrileño As, que estima sin embargo que la oficialización tendrá lugar, luego de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el 28 de mayo en el Stade de France.

Según el reconocido periodista italiana Fabrizio Romano, el francés se encuentra listo para una reunión clave con su entorno para tomar la decisión, por lo que, tanto Real Madrid como PSG están a la espera.

Key hours ahead for Kylian Mbappé, he's back from Qatar for final meeting with his family and his whole camp. Real Madrid are waiting for the final steps, more than confident – still no official communication to PSG. ⭐️🇫🇷 #Mbappé

Real Madrid contract has been ready for months. pic.twitter.com/ctofGMJH0I

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022