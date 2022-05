“La Chilindrina” revela que está buscando un novio menor que ella

La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, reveló que está en busca del amor y prefiere que sea alguien menor que ella. La actriz ofreció una entrevista a la revista TVyNovelas en la que señaló que se siente más joven de la edad que tiene.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada… ¡Estoy muy nueva!”, dijo “La Chilindrina”.