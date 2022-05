¡Oficial! “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin pelearán de nuevo

Luego de una larga espera, por fin se confirmó lo que muchos amantes del boxeo esperaban, un tercer enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin.

Cabe mencionar que anteriormente el mexicano y el kazajo protagonizaron peleas polémicas, pero de alta calidad, por lo que este duelo es muy esperado.

Además, se convertirá en la primera trilogía para “Canelo” después de más de 60 peleas en su historial.

“Canelo” y Golovkin se enfrentaron por primera vez en septiembre de 2017, en Las Vegas, y terminó en un empate, aunque con mucha polémica de los jueves, pues el kazajo había superado al mexicano, aún así, Golovkin retuvo los títulos de la WBA, WBC e IBO.

Poco después se confirmó el segundo combate, la revancha, que se pactó para septiembre de 2018, en la que el mexicano fue ligeramente superior, y se quedó con la victoria por decisión, quitándole los tres títulos a su oponente.

Después de esta pelea, Golovkin pidió una nueva revancha, pero “Canelo” había rechazado la pelea hasta ahora. Antes de su derrota ante Bivol, Álvarez ya había dicho que pensaba en una tercera pelea ante Golovkin, a petición del público.

“Esa pelea va a ser para todas las personas que quieren verla nuevamente”, expresó. Así, la cita pactada para este enfrentamiento es el sábado 17 de septiembre de este año.

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.

I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022