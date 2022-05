“Comunicaciones por mucho es el mejor de Guatemala”, dice Aparicio

Al termino de la final de vuelta del Torneo Clausura 2022 que le dio la victoria a Comunicaciones sobre Municipal y terminó con la sequía de 7 años sin título de Liga Nacional para los cremas, varias figuras de los albos dieron declaraciones para la televisión abierta guatemalteca “Canal 11”.

Comunicaciones, que logró su ansiada Liga número 31, empata a Municipal como uno de los dos clubes más ganadores de Liga Nacional con 31 títulos. También, cabe resaltar que los cremas amplían la ventaja en el historial de victorias en clásicos con 111, mientras los rojos se quedan con 109.

Las palabras de Jorge Aparicio

“Ganando títulos es como uno se tiene que ganar a la afición, también es importante ser un buen compañero y buena persona. La 31 me tiene muy emocionado, no hay palabras para describirlo, luego de 3 finales hasta ahorita se nos da”, dijo Aparicio, quien no pudo estar en la final por un esguince de tobillo.

“Definitivamente este es un equipo que persevera y nunca bajó los brazos, el club hace cosas extraordinarias por sus jugadores y por mucho es el mejor de Guatemala, muestra de ello es que son ahora campeones”, añadió Aparicio.

-->

Andrés Lezcano habla del título

“Las veces anteriores no se nos dieron, creo hoy es la acumulación de tanto esfuerzo, tanto sacrificio y de tantas cosas que hemos sacrificado. Nosotros los extranjeros tenemos a la familia lejos, este triunfo se lo dedicamos a todas las personas que están lejos”, comentó.

✨ ¡𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒! ✨ Todos juntos logramos la 3⃣1⃣🏆 "𝘚𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘭𝘰𝘴 𝘮á𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘎𝘶𝘢𝘵𝘦𝘮𝘢𝘭𝘢" pic.twitter.com/1ebbh1FmPO — Comunicaciones FC (@CremasOficial) May 30, 2022

“Es un orgullo estar en este club, eran varios años si títulos, en mi primera entrevista dije que venía a aportar lo que este club merece, no podemos estar sin títulos y gracias a Dios ganamos dos finales en 1 año. La afición se lo merecía tanto como nosotros”, agregó el jugador de la selección nacional.

Manuel Gamboa y su dedicatoria especial

“Este triunfo va para mi familia en panamá y para mi hermana que está en el cielo. También para mi esposa que está acá conmigo”, comentó el panameño que suma su primera liga con los albos.