Extrabajadora de Amber Heard la acusa de robar su historia de abuso

Una vez que los jueces de la disputa legal entre Johnny Depp y Amber Heard deliberaron en contra de la estrella de la cinta ‘Aquaman’, muchas declaraciones de testigos que se presentaron en el juicio se han retomado y fortalecido en los últimos dos días.

Una de ellas es la de Kate James, una extrabajadora personal de la actriz, quien en 2020 la acusó de haberle robado su propia historia como víctima de violencia sexual, cuando se desarrolló el primer juicio por difamación entre la pareja y en el que Depp perdió contra el diario The Sun, que lo llamó “golpeador de mujeres”.

En ese entonces, la exasistente expuso algunas quejas contra Heard por el supuesto maltrato del que fue víctima mientras trabajaba para ella, entre las cuales afirmó que recibió un sueldo muy bajo por más de una década por ocupaciones que suponían desde ir de compras y ocuparse de la administración, hasta hacer recados y arreglar sus automóviles.

No obstante, durante el segundo y más reciente juicio, la exempleada de Heard reveló que había sido víctima de abuso sexual en Brasil cuando tenía 20 años y que al leer las presentaciones de la actriz, notó que ella había tomado su historia para edificar acusaciones en contra del protagonista de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

“This of course caused me extreme distress and outrage that [Amber Heard] would dare to attempt to use the most harrowing experience of my live as her own narrative.”

