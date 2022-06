“En tenemos excusa para no dar un resultado positivo”, expresó Gordillo

Este sábado se dio el arribo de la selección nacional de Guatemala luego de su empate el pasado viernes 1-1 frente a República Dominicana en la tercera jornada de la Liga de Naciones, este resultado dejó un sabor amargo en la bicolor y muestra de la importancia que tenía el resultado, Gerardo Gordillo se mostró crítico con el resultado.

#VamosGuate | ¡Final del partido! Guatemala deja escapar una gran oportunidad de acercarse a Guayana Francesa en el liderato tras empatar ante República Dominicana República Dominicana 🇩🇴 1-1 Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/IBx64kp8Xs — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 11, 2022

El central nacional ha sido titular en todos los encuentros que la bicolor ha disputado en esta edición 2023/22 de la Liga de Naciones que tiene a Guatemala como tercero de su grupo con cuatro puntos y un diferencia de 0, cuarto es Belice (1 punto), segundo es República Dominicana con 4 puntos pero mejor diferencia (+1) y el líder es Guayana Francesa con 7 puntos.

A pesar de no sumar de a tres en su visita al Caribe, Guatemala sigue dependiendo de sí misma para clasificar directo a la Copa Oro y lograr el ascenso a la Liga A, ahora necesita ganar todos sus encuentros y mejorar el diferencial de goles que tiene Guayana Francesa.

Las palabras de Gerardo Gordillo

“El equipo viene cansado, pero debemos de recuperarnos porque en menos de tres días volvemos a jugar y no tenemos excusa para no dar un resultado positivo”, inició.

El central fue cuestionado por la prensa sobre los inconveniente de tráfico que sufrieron los nacionales para llegar al estadio. “Eso realmente la organización lo debe de arreglar, pero no pasa nada, no es excusa para los resultados que estamos teniendo”, respondió el central.

“El resultado no fue el que se esperaba, queríamos ganar, pero vamos a seguir trabajando. Es bueno que se vea que aún dependemos de sí mismos para liderar el grupo, está claro que todo el mundo quería que ganaros este partido y el de Guayana, pero no se nos dio, no pasa nado, ahora vamos a seguir trabajando porque seguimos en carrera para conseguir el objetivo”, concluyó.

Entre los anhelos del combinado nacional se encuentra “sacar un resultado positivo” este lunes ante Dominicana comentó Gordillo.