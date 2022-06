Alan Tacher expone a La Academia y revela varios secretos

Uno delos momentos más importantes en cada emisión de La Academia ha sido ese en que de un sobre en blanco, sale el nombre del eliminado de la noche. Pero, ¿en realidad tiene escrito esto? En el programa de Yordi Rosado en su canal de Youtube, Alan Tacher contestó varias interrogantes.

Además, reveló lo que pasa en La Academia y esas cosas que muchos de sus televidentes se preguntan y lo que dijo sorprenderá a más de uno.

Tacher que fue el encargado de conducir aquella primera generación de La Academia hace 20 años, recordó aquel momento en el que tenía que decir el nombre del participante que dejaría el programa. “Yo era el único conductor y todo lo hacía de memoria, a veces con el chícharo”, resaltó.

Además, agregó: “Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco”.

Asimismo, añadió: “Pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada. Así que yo no sabía quién iba a salir, entonces estaba igual que todos los televidentes”.

-->

Alan también contó que hubo una ocasión en que el productor se le olvidó decirle el nombre de quien abandonaría el programa.

Dicha situación lo puso en jaque, ya que tuvo que improvisar hasta por tres minutos en vivo en televisión nacional.

Los errores de La Academia…

“Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida”, detalló.

“Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría, entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera”, recordó.

“Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si me había dicho, entonces él se dio cuenta de su error”, rememoró.