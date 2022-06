El impactante video del asesinato de una mujer a manos de su expareja

Erika Valdéz tenía 37 años y el último fin de semana se convirtió en una víctima más de la violencia desmedida que miles de mujeres viven en el mundo. Fue asesinada por su expareja, a quien había denunciado en varias oportunidades por diversos ataques que anteriormente había sufrido delante de sus hijos. La crueldad del feminicida quedó registrada en las cámaras de seguridad de una vivienda.

El hecho se registró el último fin de semana en el distrito de Comas, en Perú. Erika fue abordada por Richard Montoya, su expareja y padre de sus hijos, cuando regresaba a su vivienda. El hombre se encontraba en el lugar con el pretexto de dejarle a la perrita que ambos compartían, pero al bajar de su camioneta tomó un objeto punzocortante y empezó a atacarla hasta incrustarle parte del arma en el abdomen.

En ese momento, la nueva pareja de la víctima intenta defenderla y se enfrenta al hombre, que se encontraba fuera de control. La mujer trata de huir del lugar, pero metros más adelante cae al suelo desmayada por el dolor. El asesino al verla tirada en el piso, se sube nuevamente a su auto y a toda velocidad pasa por encima de ella y escapa.

Testigos

Varios testigos que presenciaron el hecho no podían creer la crueldad del ataque de este hombre que, según indicaron, no era la primera vez que la amenazaba de muerte por no querer retomar su relación.

Valdéz fue trasladada de inmediato a un centro médico, pero falleció durante el trayecto. Al llegar, los médicos solo certificaron su deceso ante el dolor de su nueva pareja y de su familia. Su asesino y agresor está con paradero desconocido, ya que tras cometer el atroz crimen huyó de la zona, mientras que la policía ya emitió la alerta de búsqueda de la camioneta con la que este sujeto cometió su delito.

Richard Montoya Calderon es el nombre del feminicida que asesinó a Erika Valdez, primero le incrustó un fierrazo y luego le pasó el carro por encima solo porque ella lo había dejado y tenía un nuevo compromiso. Este hombre ya tiene antecedentes por denuncias y ahora está prófugo. pic.twitter.com/eugVcpFg7D — Clamercita (@clamercita92) June 27, 2022