ENTREVISTA. “Lo que me marcó fue que todos nos daban por muertos”, recuerda Ceballos

La selección guatemalteca sigue con vida en el Premundial Sub-20 de Concacaf luego de su agónica victoria en octavos de final ante Canadá, partido que se definió en penales, Marvin Ceballos, mundialista con la bicolor, habló sobre el combinado nacional que está a 90 minutos de repetir la hazaña lograda por los nacionales en 2011.

Ceballos fue parte del grupo que el 6 de abril de 2011 logró la histórica primera clasificación de Guatemala a una Copa del Mundo, en esa ocasión el premundial se jugó en nuestro país y los nacionales se enfrentaron a Estados Unidos. El juego se encontraba empatado 1-1 y un gol de Henry López al 68′ cerró la noche en la que Guatemala se convirtió en mundialista.

Actualmente la bicolor se encuentra en cuartos de final y de lograr, el próximo miércoles a las 20:00 horas en el estadio Olímpico Metropolitano, un triunfo ante México, la generación de Ceballos no será la única en la historia de nuestro país en haber jugado una Copa del Mundo.

El mundialista en Colombia 2011 y único anotador de un tanto para Guatemala en estas justas, tuvo una chara con las Voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas en la habló sobre los seleccionados nacionales que se encuentran en el Premundial Sub-20 que se juega en Honduras.

¿Cómo se siente con este grupo que está a 90 minutos del Mundial?

Estoy ansioso de poder celebrar nuestro segundo pase a un mundial, estamos ilusionados de ver a esta nueva camada que está a 90 minutos del mundial.

¿Cómo ha visto a la selección durante el Premundial?

Seré sincero, el único juego que he visto es el partido ante Canadá debido a que he estado ocupado con mi retorno a Guatemala, pero me pareció que es una selección ordenada. Algunos podrán estar en contra de como se juega, pero a 90 minutos del mundial da igual como se haya pasado.

Un premundial o el mundial te puede cambiar la vida, es a lo que todos le están apuntado, ellos están muy motivados y esto puede dejar de lado algún factor en el que sean superior.

Teniendo experiencia en el fútbol mexicano, ¿Qué diferencias hay en las fuerzas básicas del vecino país?

Creo que no hay que mentirnos, en México si tienen una base formativa con diferencia abismal a la nuestra. Muchos de ellos a comparación a nosotros si tienen competición en su Liga y su campeonato juvenil está en alto nivel. Pero, al final de cuentas es una realidad que cuando estás en la cancha pasa a segundo plano.

¿Qué puede destacar de lo visto en esta selección juvenil?

El orgullo que cada uno sacó y la personalidad que tuvieron de levantarse de las críticas luego de perder ante El Salvador, ante Canadá nunca se dieron por vencido, creo que esta selección se destaca por el orden táctico.

¿Cómo debería jugarle Guatemala al “Tri”?

A mí me encantaría que salieran a proponer, me gustaría que salieran a proponer porque a México le incomoda que les empiecen a tocar el balón y ser constantes. Si se cae en el respeto que ellos quiere, estas selecciones se sienten más cómodos.

¿Qué recuerda el día previo a la clasificación al Mundial que tuvo en 2011?

Pasaban muchas cosas y lo que me marcó fue el orgullo propio que creamos al leer que todos nos daban por muertos.

Me recuerdo que n nuestro caso nos quitaban el teléfono a las 8 o 9 de la noche, me recuerdo que le decía a mi papá que puede ser Estados Unidos, un gigante, pero yo sé lo que tenemos y son 90 minutos en los que daremos todo.

Me recuerdo que le mandé un mensaje a mi papá y le dije que saludara a su hijo porque previo al duelo era uno y al día siguiente sería un mundialista.