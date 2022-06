Filtran video de Lolita Cortés cantando y le dicen que lo hace “espantoso”

Lolita Cortés es conocida por ser una de las críticas de La Academia más polémicas, sobre todo por sus duras opiniones y la exigencia que tiene con los alumnos para que día a día se superen. La actriz de teatro en más de una ocasión ha hablado de su talento tanto en el canto y la interpretación. Estas habrían quedado ‘al descubierto’ después de que se viralizó en redes sociales un video en el cual la juez de hierro aparece cantando, pero aseguran que lo hace “espantoso”.

Esta polémica de Cortés comenzó cuando en uno de los conciertos más recientes de La Academia, expresó que las canciones de Kabah son muy fáciles de interpretar. Asimismo, dijo que la única persona talentosa de la agrupación es María José.

“Vamos empezando, porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, eso es todo, no estamos hablando de Queen, no, es Kabah. Empezamos por la canción, o sea nada”, dijo Lolita.

Esto no quedó ahí, pues tan solo unos días después, salió Apio Quijano, uno de los integrantes de Kabah a defenderse y mostrar su inconformidad con las palabras de Lola, pues dijo: “Yo no me voy a meter con tu carrera, porque no hay tanto que decir”.

El video de Lolita Cortés

Esto también causó la molestia de algunos seguidores de la agrupación, quienes en redes ‘expusieron’ la falta de talento que Lola Cortés tendría al interpretar “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

“Las cosas se toman de quien vienen, así que ni te desgastes”, se lee en un vídeo en el que aparentemente, Lola Cortés está cantando muy desafinada”. “Totalmente de acuerdo, ¡que horror! Además lo siento,pero de Lolita no conozco ni una canción que haya tenido éxito”. “Porque ella sus éxitos han sido en el teatro musical, esa es la base de su carrera, no de éxitos comerciales como los de Kabah en sus tiempos”, se lee en los comentarios de la publicación.

