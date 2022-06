Luego de tres años de ausencia, Rafa Nadal regresa a la grama de Wimbledon y gana

El tenista, cabeza de serie número dos en Wimbledon, Rafa Nadal, tuvo su primer partido en el torneo ante el argentino Francisco Cerúndolo, el español solo perdió un set y logró su pase a la segunda ronda del torneo.

The most Grand Slam match wins in history:

El rey de la tierra batida, que no jugaba en Wimbledon desde 2019, se impuso por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en tres horas y 33 minutos de rocoso enfrentamiento en la pista central del All England Club londinense.

El argentino debutaba en Wimbledon 19 años después de que lo hubiera hecho el español.

“Fran empezó jugando muy bien y ha sido un gran rival”, reconoció después Nadal ante un público puesto en pie para ovacionar a los dos jugadores.

-->

“Hoy ha sido una prueba muy importante para mí”, agregó, agradecido de que esta victoria le permita seguir mejorando su juego sobre el césped.

“No es una superficie en la que juguemos muy a menudo” y “en los tres últimos años yo no había pisado la hierba”, explicó el número 4 del mundo.

Campeón de 22 Grand Slam, Nadal, que ha ganado dos veces el torneo inglés (2008 y 2010), tuvo que buscar soluciones ante el drive rápido y certero del argentino, de 23 años y número 41 del mundo, que jugaba su primer partido en Wimbledon ante una leyenda y en la pista central.

Eso no le impidió plantear algunas dificultades a la estrella española, de 36 años y aparentemente ya sin dolores de una enfermedad degenerativa que sufre en el pie izquierdo.

Pese a no brillar especialmente con el saque, Cerúndolo recuperó varias roturas de su servicio y mantuvo largos intercambios empujando al error a Nadal, que en una ocasión resbaló y cayó al césped.

El argentino, que llegó a semifinales en Miami, se mostró especialmente intratable en el tercer set y volvió a quebrar el saque de su adversario en el inicio del cuarto.

Not done yet…

Francisco Cerundolo battles back to take the third set 6-3 against Rafael Nadal 🍿#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/JTaE6yMKvI

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022