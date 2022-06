Condenan a 30 años de prisión a R. Kelly por tráfico y abuso sexual

Este miércoles, R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión, nueve meses después de que fuera declarado culpable por cargos federales de crimen organizado y tráfico sexual.

Según la investigación, por varios años el cantante usó su fama para captar a sus víctimas, algunas de ellas solo niñas, de las que abusó sexualmente.

La jueza federal de distrito Ann Donnelly impuso la sentencia tras escuchar a varias sobrevivientes que dieron fe de cómo la explotación del artista repercutió en sus vidas.

El músico, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, escuchó los testimonios de siete mujeres, muchos de ellos entre lágrimas, que volvieron a recordar frente a él el sufrimiento y las consecuencias de los abusos a los que las sometió.

