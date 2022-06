Muere actriz porno, su cuerpo estaba atado a un árbol

La policía encontró el cadáver de una mujer de 23 años que luego fue identificado como el de una reconocida actriz porno nipón, quien estaba desaparecida desde el 5 de junio.

El cuerpo de Rina Arano estaba atado a un árbol y desnudo en un bosque de Hitachiota, en la preceptura de Ibaraki (Japón).

