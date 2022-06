Niurka fue sacada con seguridad de las instalaciones de Telemundo

A una semana de ser expulsada de La Casa de Los Famosos, Niurka Marcos regreso para presentarse en la gala del lunes; sin embargo, al parecer fue obligada a ir por lo que desquitó su coraje con Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

Y es que la vedette no se presentó por voluntad propia, pues Telemundo le habría enviado a su grupo de abogados para recordarle que hay un contrato que debe cumplir.

Ella fue recibida con una cálida bienvenida, pero su actitud fue todo lo contrario, despotricando contra la cadena acusando que su eliminación había sido producto de un fraude.

“No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal. Tampoco digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos”, dijo.