Asesor del Congreso es acusado de agredir físicamente a su expareja

Hansel Ernesto Szarata Valdés, asesor parlamentario permanente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, fue acusado de agredir físicamente y amenazar a su pareja identificada como Maryoritt Berganza, quien hizo pública su denuncia en su perfil de Facebook en donde publicó una serie de fotografías y audios de su supuesto agresor.

“Escribo este mensaje para todas aquellas mujeres que han pasado o están pasando una situación como la mía y no permitan que esto siga pasando, yo Maryoritt Berganza me he dejado manipular, humillar y agredir física y psicológicamente por mi expareja, tengo 18 años, y lo conocí hace aproximadamente 2 años, cuando lo conocí todo fue color de rosas sin saber que se volvería en en un gran infierno. Confundí el amor con la prisión, quiero desahogarme con el fin de poder ayudar a más mujeres que estén ahora viviendo esto, mi agresor se llama Hansel Szarata, de 27 años de edad, tuve una relación con él a mis 17 años y llegué a vivir con él en un ambiente de maltratos y gritos hasta llegar a los golpes”, inicia la publicación de Maryoritt.

Berganza indica que fruto de la relación que mantuvo con Szarata Valdés procrearon a un niño, motivo por el cual decidió permanecer a su lado a pesar de los antecedentes, debido a que su pareja le prometió en diversas ocasiones que haría un cambio en su comportamiento.

“Cuando quedé embarazada pensé que todo esto cambiaría ya que el prometió ser diferente por nuestro hijo que venía en camino y diciéndome que me amaba y prometiendo muchas cosas que yo en ese momento le creí, pero durante mi embarazo fue aún peor, me amenazó muchas veces, me empujaba, jaloneaba y hasta arrastraba del pelo estando embarazada sentía mucho miedo por mi bebé, llegué a tener dolor de vientre por el maltrato que el me ocasionada, le pedí llevarme al médico y solo me amenazaba diciendo: ‘ ojalá que se le venga pero ahí si la malmato’ (…). Ahora llevo un proceso legal para mi y mi hijo y alejar a ese hombre de nosotros, a pesar que me amenazó diciendo que si lo hacía me iba a quitar a mi hijo por las influencias que él manejaba, le pedí por favor que se fuera de mi casa y me dejara con mi hijo en paz, se fue”, señaló la víctima.

Habrían testigos de los maltratos que recibió

De acuerdo con la denunciante, una de sus vecinas sería testiga de los maltratos que habría recibido por parte del asesor legislativo, pues asegura que en una ocasión la auxilió.

“En una noche, estando sola en mi habitación, sin yo saber que él tenía copias de las llaves de mi casa entró a horas de la madrugada tomado, recuerdo que eran como las 3:00 a querer asfixiarme agarrando del cuello. Esa madrugada una vecina me auxilio, ya que escucho mis gritos pidiendo ayuda, luego de eso me amenazaba que no podía llamar a la policía ya que eran amigos de él y siempre que me golpeaba me quitaba mi teléfono para no poder hablar con nadie ni con mi familia y yo cometía el error de no contarle a mi familia lo que estaba pasando pero me arme de valor y busqué a mis padres porque yo estaba sola en ciudad capital y mi familia en el departamento de Petén, ellos me apoyaron y sacaron de ahí, de ese infierno que viví, gracias a su ayuda puse la denuncia correspondiente y llegando a un término legal con orden de alejamiento para que mi hijo y yo estemos a salvo, estoy dando todo de mi parte y ser buena madre, llevando terapias psicológicas y ser apta para criar a mi hijo sola y con apoyo de mi familia, porfavor mujeres somos muy fuertes y valientes para salir a tiempo”, de esa forma termina la publicación.

Sobre el asesor del Congreso

Hansel Ernesto Szarata Valdés, de 27 años, labora como asesor parlamentario permanente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República de Guatemala bajo el renglón 029, según registros del sistema del Organismo Legislativo. Se trató de contactar al señalado, pero no se logró la comunicación.

Por este caso, también se consultó al presidente de dicha comisión, Boris España, quien confirmó que Szarata Valdés labora para el Organismo Legislativo. Sin embargo, mencionó que el caso es un tema personal que los involucrados deben de resolver en los tribunales competentes.

Asimismo, aseguró que de ninguna manera existiría injerencia por parte del Legislativo por tratarse de un tema meramente personal. “Es una situación que ellos deben resolver con la justicia. Él solo es asesor y de resultar culpable se tomarán acciones, pero eso lo deben de dilucidar las autoridades”, recalcó.