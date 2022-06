Biden pide “excepción” en reglas del Senado para proteger derecho al aborto

El presidente de EE. UU., Joe Biden, pidió el jueves que se haga una “excepción” en las reglas del Senado para que los demócratas puedan aprobar una ley de derecho al aborto que revierta la reciente decisión de la Corte Suprema. La “excepción al filibusterismo” solicitada por el mandatario permitiría a los demócratas aprobar una ley que consagre el derecho de acceso al aborto con su actual escasa mayoría y sin el apoyo de los republicanos.

La petición de esta inusual maniobra legislativa se produce después de que el Tribunal Supremo anulara décadas de protección federal para el acceso al aborto. Bajo las reglas del Senado, casi todas las leyes necesitan el voto de 60 de los 100 senadores para ser aprobadas, pero los demócratas tienen actualmente solo 50, aún cuando el voto de la vicepresidenta Kamala Harris les garantiza una mínima mayoría simple.

Sin el filibusterismo, dicha mayoría simple podría aprobar la ley, pero muchos legisladores y el mismo Biden se han mostrado en el pasado cautos ante esta perspectiva, porque el filibusterismo ha servido como disuasivo para un partido con escasa mayoría que quiera tomar decisiones de calado.

El pasado 24 de junio, Biden declaró que la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto fue un “error trágico” y el resultado de una “ideología extremista”. “La salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro”, recalcó el presidente demócrata en un discurso solemne. Lamentó, además, un “día triste” para EE. UU., señalando que el país se convierte en una “excepción” en el mundo.

El presidente instó, además, a proseguir la lucha de manera “pacífica” y a defender “en las urnas” el derecho al aborto y todas las demás “libertades personales”, ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato que se anuncian complicadas para los demócratas.

“La Corte Suprema le quitó expresamente al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya había reconocido. Simplemente se lo llevaron. Eso nunca se ha hecho con un derecho que es tan importante para tantos estadounidenses”, escribió el mandatario en Twitter.

