VIDEO. La emotiva bienvenida que emocionó a Mathius Gaitán en su pueblo natal

En el día de su retorno a Guatemala las fiestas de bienvenida para los seleccionados Sub-20 que lograron el pase al Mundial de 2023 no se detienen. Luego del acto organizado por la Fedefut, cada futbolistas pudo retornar a su respectivo hogar para descansar y el retorno de Mathius Gaitán a su natal Santa Elena Barillas dejó una de las bienvenidas más emotivas entre los seleccionados.

Sobre una palangana de picop, Mathius llegó a su sector y fue recibido por personas del lugar quienes le hacía pasillo al caminar del vehículo y tenían decoradas las calles con globos azules y blancos. De fondo se podía escuchar una persona que amenizaba la llegada del futbolista y Gaitán, al ver el recibimiento, no pudo evitar derramar una que otra lágrima.

Aplausos y al ritmo de las tradicionales “ametralladoras” Gaitán bajó del vehículo y muchos de los presentes no perdieron la oportunidad de abrazar y darle unas palabras de felicitación al jugador del CSD Municipal.

#VamosGuate | La fiesta no se detiene para los seleccionados Sub-20 🇬🇹. Así recibieron a Mahtius Gaitán en Santa Elena Barillas 🥳🥳

🎥 Gaby Granados ➡️ https://t.co/IY3oADbSgP pic.twitter.com/Dsef2t4hYB — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 5, 2022

Las palabras de agradecimiento de Gaitán

El jugador de la Sub-20 que se mostró emocionado durante su regreso a casa, frente a todos los presentes dio unas palabras de agradecimiento y comentó el orgullo que le hace representar a su pueblo natal dentro y fuera de Guatemala.

#VamosGuate | Mathius Gaitán dice que se siente orgulloso de representar a Santa Elena Barillas en la selección Sub-20 🇬🇹

🎥 Gaby Granados ➡️ https://t.co/GjmSNsEGv8 pic.twitter.com/o2FKxOerLK — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 5, 2022

“Me siento muy contento, no me imaginaba esto. Creo que es un orgullo representar a este pueblo, nunca me olvido de él esté donde esté y lo comento siempre”, inició.

“Agradezco todo el esfuerzo que hacen por estar aquí, es muy lindo que lo apoyen a uno de diferentes formas. Gracias a los organizadores por hacer esto, yo me esperaba regresar a mi casa, deshacer mi maleta y a dormir, nunca me imaginé esto”, agregó.

En las palabras de despedida, Gaitán siguió mostrando su agradecimiento por la bienvenida y comentó que espera que “esto sirva de ejemplo para los que vienen de abajo”.