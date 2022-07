Formula 1 reporta comportamientos “inaceptables” en el Gran Premio de Austria

El promotor de la Fórmula 1 comenzó a examinar comportamientos juzgados “inaceptables” de aficionados presentes en el Gran Premio de Austria, este fin de semana en el circuito de Spielberg.

Muchos mensajes en las redes sociales muestran insultos sexistas, racistas y homófobos, sobre todo hacia los pilotos y entre aficionados, en los alrededores del Red Bull Ring, propiedad del gigante austríaco de la bebida energética.

Open to unleash the action and passion 🔍🧡#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/K1PLToNT8X

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022