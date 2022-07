Andrés García revela que ha pensado en quitarse la vida

En las últimas semanas, la salud de Andrés García ha empeorado e incluso, ha revelado en múltiples ocasiones que su final se avecina.

Así lo dio a conocer el actor, pues publicó un video en su canal de YouTube titulado “Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano”.

En el video antes mencionado, con una duración de 20 minutos, se le puede ver desganado y con una herida en la frente, además, en todo momento, aparece postrado en una cama y necesita la ayuda de personal médico para moverse y alimentarse.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé, mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se puede leer en la descripción del video.