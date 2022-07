Se suscribió un acuerdo entre el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, MINEX e IGM

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer que se suscribió un acuerdo entre el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Migración, en donde se acordó establecer una mesa de trabajo materia migratoria y de refugio.

Dicha suscripción estuvo a cargo del embajador Abdulla Shahid, presidente del Septuagésimo Sexto Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU; Miguel Barreto, coordinador Residente Sistema de Naciones Unidas en Guatemala; Stuard Rodríguez, Director General del Instituto Guatemalteco de Migración; y Mario Búcaro, Ministro de Relaciones Exteriores.

En su discurso, Rodríguez destacó los avances y logros alcanzados en el fortalecimiento de la atención de la población migrante tanto de quienes retornan al país, como de los extranjeros que ingresan a nuestro territorio sin cumplir con los requisitos migratorios, a quienes se les brinda la protección y asistencia correspondiente; haciendo énfasis en el apoyo que brinda OIM, ACNUR y UNICEF en el marco de sus competencias.

Mientras que el canciller Búcaro exaltó la labor del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, de la OIM, UNICEF y el ACNUR, que diariamente trabajan para garantizar la protección de las personas migrantes y refugiadas, y para consolidar la migración como una opción y no una necesidad. Asimismo, resaltó la disposición del IGM para continuar con los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales que permitan acercarnos al objetivo de garantizar una migración segura, ordenada y regular y un sistema de refugio efectivo.

El Instituto Guatemalteco de Migración aportará y realizará aportes importantes en esta mesa de trabajo que se ha instaurado con el fin de promover una migración regular, ordenada y segura.

Por su parte, el embajador Shahid confirmó dicho acuerdo a través de sus redes sociales oficiales.

Honoured to witness the signing of the agreement between the Government of Guatemala 🇬🇹 and the 🇺🇳 UN system, to set up a roundtable on migration and refugee issues.

This initiative will help efforts to shape a migration regime that is just, equitable, & leaves no one behind. pic.twitter.com/QWMGzn0K1U

— UN GA President (@UN_PGA) July 16, 2022