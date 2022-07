Mujer compró una bolsa de segunda mano y descubre un “gran regalo”

En Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica es muy común que la gente acuda a tiendas de artículos de segunda mano, sobre todo en estos tiempos en donde la crisis económica ha mermado el bolsillo de las familias, las cuales deben buscar alternativas para ahorrar lo más que se pueda en artículos básicos o de primera necesidad.

Pero también es cierto que muchos acuden a este tipo de tiendas porque en ellas puedes encontrar verdaderos “tesoros”, es decir, si uno corre con suerte pudiera encontrarte algunas cosas de lujo o de gran valor a un precio bastante cómodo. Justo eso fue lo que le ocurrió a una mujer de 55 años de Philadelphia llamada Lynora Silverman, quien publicó en su cuenta de TikTok cómo es que una visita a una tienda de cosas usadas de Goodwill le llevó a tener una de las grandes sorpresas de su vida.

Resulta ser que Lynora, literalmente, se encontró “una aguja en un pajar”, ya que adquirió un bolso de la lujosa marca Coach por tan solo US $6.99. Pero la cosa no terminó ahí. Como se puede ver en su video, cuando la mujer revisó a fondo el bolso que adquirió, encontró, nada más y nada menos que US $300, y junto con el dinero una nota que la dejó atónita, una curiosa nota dirigida al comprador del bolso que decía lo siguiente:

“Tengo 3 hijos. Ellos le van a dar mis cosas a Goodwill cuando muera, así que estoy esparciendo mi herencia en todas mis cosas favoritas”.

Las últimas líneas de la nota incluían una aprobación. “Lo estoy regalando porque mis hijos no lo quieren, así que ve y cómprate una bolsa nueva. Con amor, Martha”.

“Este bolso Coach me lo regaló hace años la novia de mi marido. Bueno, en realidad, llegué a casa temprano luego de una visita a mis padres en Connecticut. Ella (la mujer con la que el marido le era infiel) debe haberse ido rápido porque olvidó su bolso y sus zapatos. Usaba este bolso todos los días. ¿Quién sabe si mi esposo alguna vez supo que era de su novia?”, decía el texto escrito a mano.

Investigó quién era Martha

El video en TikTok de Silverman superó las 9 millones de vistas; además, recibió un sinfín de comentarios en donde los usuarios la invitaban a que investigara más acerca de la dueña original.

Y así lo hizo. La mujer descubrió que Martha también era asidua compradora en tiendas de segunda mano y que incluso, en otros artículos que donó también dejó escondido dinero. No está claro cuántos otros artículos pueden contener billetes, pero Silverman les dijo a sus seguidores que tiene la intención de seguir buscando y, con suerte, encontrar a Martha en la vida real, si está viva.