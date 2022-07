Xitumul: “Tengo la convicción de no haber cometido ninguna falta o delito”

El juez de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, quien se encuentra temporalmente separado del cargo, se refirió este miércoles a la resolución del Consejo de la Carrera Judicial que rechazó una apelación, con lo que se confirmó el fallo que cierra el proceso administrativo en su contra por falta de pruebas.

El togado consideró que esta es una buena oportunidad para registrar como antecedente ante lo que se viene en lo penal, tomando en cuenta que hay un proceso de antejuicio en su contra promovido por el Ministerio Público (MP).

Agregó que ambas situaciones se dan por la misma denuncia y el mismo hecho, relacionado con una supuesta agresión y abuso de autoridad contra un trabajador de la Policía Nacional Civil.

“La Junta de Disciplina determinó que no cometió ninguna falta administrativa, pues inicialmente el elemento policial indicaba que (actué) abusando de mi función como juez, no obstante que fue un fin de semana, no tenía nada que ver con mis funciones, porque andaba con mi familia en la calle”, dijo.