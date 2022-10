Actuación de Luis Grijalva tiene repercusión internacional

El atleta guatemalteco Luis Grijalva avanzó este jueves a la final de los 5 mil metros del Mundial de Eugene (Estados Unidos), tras una gran actuación en el segundo heat clasificatorio.

Grijalva, de 23 años, concluyó en el tercer lugar de su semifinal en 13 minutos y 14.04 segundos, su mejor tiempo de la temporada, solamente superado por Krop e Ingebrigtsen.

Grijalva, criado en Estados Unidos, pero guatemalteco de nacimiento, se mantuvo en cabeza del grupo en varios momentos de la carrera pero acabó cediendo los primeros lugares al keniano Jacob Krop (13:13.30) y al noruego Ingebrigtsen (13:13.92), pero un gran cierre en los últimos 800 metros de competencia le permitieron finalizar en la tercera plaza y acceder a la final.

La actuación del atleta guatemalteco Luis Grijalva no pasó desapercibida y varios medios internacionales resaltaron la labor de Grijalva tras clasificar a la final de los 5 mil metros en Oregon.

“Gran carrera para el guatemalteco residente en Arizona Luis Grijalva, quien cerró con fuerza para calificar para la final de 5000m en 13:14.04, el mejor de la temporada”, expresó CITIUS Mag, que posteriormente tendrían las declaraciones de Grijalva tras clasificar a la final,

BIG race for Arizona-based Guatemalan Luis Grijalva, who closed hard to qualify for the 5000m final in 13:14.04, a season’s best.

“¡Y ahora Luis Grijalva tiene el mejor tiempo de la temporada de 13:14.04 para terminar tercero en su serie y llegar a la final de 5,000 metros del sábado en el Campeonato de World Athletics!”, expresó NAU Track & Fields, la cuenta oficial de la Universidad de Arizona, institución dónde el guatemalteco ha completado sus estudios.

And now Luis Grijalva runs a season best of 13:14.04 to finish 3️⃣rd in his heat and reach Saturday’s 5,000-meter final at the @WorldAthletics Championships!#RaiseTheFlag | #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/MNmJcauhKi

— NAU Track & Field/XC (@NAUTrackFieldXC) July 22, 2022