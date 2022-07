Barcelona cede otro 15% de sus derechos televisivos

El Barcelona cedió al fondo estadounidense Sixth Street otro 15% de sus derechos de televisión ligueros para los próximos 25 años, tras la venta una primer 10% a ese mismo grupo el 30 de junio, anunció este viernes el club azulgrana.

Barcelona y Sixth Street “llegan a un acuerdo para la adquisición de un 15% adicional de los derechos de televisión del club de LaLiga”, afirmó el Barça en un comunicado.

“En total, Sixth Street recibirá el 25% de los derechos de televisión del Club de LaLiga durante los próximos 25 años”, añadió el club azulgrana.

De esta forma, el fondo estadounidense recibirá un 25% de los pagos de LaLiga al Barça por las retransmisiones televisivas durante el próximo cuarto de siglo.

El Barça no precisa el monto de la operación, pero, según la prensa española, el equipo azulgrana ingresará en torno a 400 millones de euros (405,4 millones de dólares) por la venta de este 15% adicional.

Este nuevo paquete se une al 10% que ya había comprado Sixth Street el pasado 30 junio por 207,5 millones de euros (208,3 millones de dólares).

“Con esta operación el FC Barcelona genera una plusvalía total de 267 millones de euros (278 millones de dólares) para la presente temporada”, había precisado entonces el Barça, que con esa inyección de dinero pudo cerrar el ejercicio económico con un pequeño beneficio.

.@FCBarcelona is one of the world’s premier sporting organizations, and we are proud to be expanding our relationship through this additional investment as the Club continues to execute on its strategy. https://t.co/yAs4l3I11B

— Sixth Street (@SixthStreetNews) July 22, 2022