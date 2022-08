EE. UU. mató al jefe de Al Qaeda, “cerebro” de los atentados de 2001

EE. UU. mató al jefe de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, el fin de semana en un ataque con drones, durante una “operación antiterrorista exitosa” en Afganistán, según medios de comunicación estadounidenses. Zawahiri, considerado el “cerebro” de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3 mil muertos en Nueva York, se convirtió en jefe de la organización terrorista tras la muerte de Osama bin Laden, en 2011, a manos de un comando estadounidense en Pakistán.

Un funcionario de Washington afirmó que EE. UU. llevó a cabo, durante el fin de semana, una “operación antiterrorista contra un blanco importante de Al Qaeda” en Afganistán, sin mencionar a Ayman al Zawahiri. La operación “fue exitosa y no hubo víctimas civiles”, dijo.

Según los medios estadounidenses, Ayman al Zawahiri podría haber muerto en un ataque con drones llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Kabul, capital de Afganistán. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía hasta 25 millones dólares en recompensa por cualquier información que condujera al arresto o condena del líder de Al Qaeda.

Tras trascender la noticia, se conoció que el presidente estadounidense, Joe Biden, hablaría por televisión para referirse a una “operación antiterrorista exitosa”, según la Casa Blanca.

Tonight at 7:30 PM ET, President Biden will deliver remarks on a successful counterterrorism operation.

— The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022